Tele2 дарит терабайты интернет-трафика владельцам новых iPhone

Акционный терабайт интернета действует до 15 декабря 2021 года или до исчерпания объема. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Tele2 предлагает приятный бонус для владельцев новых смартфонов Apple. Пользователи популярных тарифных планов Tele2 получат в подарок 1 Тб интернет-трафика. Он станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит клиентам оценить все преимущества скоростного мобильного интернета Tele2.

С 30 ноября 2020 года по 10 января 2021 года обладатели новых моделей iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini получат 1 Тб трафика от Tele2. Воспользоваться подарком могут новые и действующие абоненты открытых к подключению тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+» во всех регионах присутствия оператора, а также «Везде онлайн», «Везде онлайн+», представленных в Москве и Санкт-Петербурге. Акция позволяет участникам бесплатно пользоваться 1 Тб мобильного интернета на 4G-скоростях.

Такого объема интернет-трафика хватит, чтобы выложить в социальные сети 250 000 фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой, посмотреть более 500 часов HD-видео, скачать 6,5 млн файлов Word, PDF и презентаций.

Объем трафика будет добавлен к существующему пакету автоматически с момента, когда клиент начинает пользоваться услугами связи на новом iPhone. Акционный терабайт интернета действует до 15 декабря 2021 года или до исчерпания объема.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Смартфоны заменили многие устройства – ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты, электронные книги, часы, планшеты. При покупке нового гаджета пользователям важна его многофункциональность. При этом быстрый мобильный интернет позволяет оценить все возможности новых смартфонов. Мы поздравляем владельцев новых моделей iPhone и делаем им подарок – терабайт мобильного интернета на год. Благодаря высокоскоростному 4G от Tele2 в любом удобном месте пользователи смогут слушать подкасты и музыку, смотреть видео в высоком разрешении, играть в игры, совершать покупки, скачивать электронные и аудиокниги и делать многое другое, что стало привычным благодаря смартфонам».

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