37-летней жительнице Мурманска грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Во время обыска квартиры задержанной были найдены упаковка, электронные весы и банковские карты. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На территории автогородка в Октябрьском округе Мурманска с поличным задержали 37-летнюю северянку. Женщина забрала из тайника сверток с наркотическим веществом.

- Образцы изъятого вещества были направлены на экспертизу, которая установила, что материал является синтетическим веществом массой около 3 граммов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Во время обыска квартиры задержанной были найдены упаковка, электронные весы и банковские карты. Как оказалось, мурманчанка планировала расфасовать наркотики на мелкие партии и разложить их по тайникам-закладкам в городе.

На женщину завели уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Ее ожидает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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