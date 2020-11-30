В Мурманской области пройдет рейд по парковочным местам для инвалидов

В ГИБДД Мурманской области напомнили, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соблюдение правила парковки на местах для инвалидов, намерены провести сотрудники ГИБДД Мурманской области. Соответствующие рейды госавтоинспекторы совместно с представителями исполнительной власти и органов местного исполнения проведут с 1 по 10 декабря.

В их рамках они посетят парковки и проверят, паркуют ли рядовые автолюбители свои машины на местах отведенных для парковки машин, принадлежащим тем, кто по праву может ставить свой автомобиль на парковке с соответствующим знаком. А такое встречается сплошь и рядом, особенно у крупных торгово-развлекательных центров и гипермаркетов.

В ГИБДД Мурманской области напомнили, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. Кроме того машина нарушителя может быть эвакуирована на штрафстоянку. Тогда владельцу авто придется заплатить за эвакуацию и ее нахождение на ней. Тут уж проще не нарушать.

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