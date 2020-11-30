Мурманская область на шестом месте по количеству поисковых запросов о тестах на коронавирус

Северян очень интересуют тесты на ковид. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пандемия коронавируса сейчас в самом разгаре, в связи с чем Центр политической конъюнктуры России проанализировал, как часто жители разных регионов России ищут в поисковиках и соцсетях новости, связанные с ковидом.

Эксперты отмечают, что в целом такие запросы снизились, однако в отдельных регионах сохраняется особый интерес к наболевшей теме. Так, Мурманская область оказалась на шестом месте в списке регионов, где наблюдается самое большое количество поисковых запросов о тестировании на коронавирус в "Яндексе".

- Количество подобных поисковых запросов среди жителей Заполярья - 15889. Региональная популярность - 125%. Если популярность слова или словосочетания более 100%, это означает, что в регионе существует повышенный интерес к этому слову, - сообщается в исследовании.

Наибольшим спросом тема тестов на COVID-19 пользуется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где популярность таких запросов набрала целых 224%. А вот меньше всех эти новости интересуют жителей Чеченской Республики - там региональная популярность составляет всего лишь 9%, а это крайне низкий показатель.

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