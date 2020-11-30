ДТП в Мурманске: в Росляково водитель Renault сбил 80-летнюю женщину

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Для пожилой мурманчанки минувший выходной обернулся серьезными травмами - женщина угодила под колеса иномарки, которая проезжала мимо микрорайона Росляково.

- 29 ноября в 16.45 на шестом километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля Renault при движении со стороны флотской столицы в сторону Мурманска допустил наезд на пешехода 1940 года рождения, которая переходила проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода в непосредственной близости от него, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В случившейся аварии 80-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в областном центре лоб в лоб столкнулись Mazda и Hyundai, пострадали три человека. Северян на "скорой" доставили в медицинские учреждения.

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