На севере Мурманской области бушует сильный ветер

В Заполярье разгулялась непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний ноябрьский день преподнес жителям Мурманской области неприятный сюрприз. На севере региона, в том числе в заполярной столице, бушует сильный ветер, достигая в порывах до 15-17 метров в секунду. Проблему также усугубляет гололедица, которая так и норовит сбить кого-нибудь с ног. Об ухудшении метеоусловий предупреждают спасатели.

- По данным мурманского гидрометцентра, днем 30 ноября на севере Мурманской области и Мурманске ожидается сильный южный ветер. На время непогоды лучше воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае сообщить родственникам предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, принадлежности для выживания. Не стоит оставлять детей без присмотра взрослых, а при обнаружении аварий на системах ЖКХ и электроснабжения обязательно сообщить в управляющую компанию или в ЕДДС, - отметили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Если возникла угроза жизни и здоровью людей, необходимо звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

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