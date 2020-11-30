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250 жителей Кильдинстроя остались без электричества и отопления из-за пробитого изолятора опоры ЛЭП

На территории Кильдинстроя ввели режим повышенной готовности
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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250 жителей Кильдинстроя до утра сидели без света.

250 жителей Кильдинстроя до утра сидели без света.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные для жителей Кильдинстроя закончились не на позитивной ноте. Вечером 29 ноября они остались без без электричества и отопления из-за аварийного отключения. Всего неудобства коснулись 250 жителей двух двухэтажных домов и одного пятиэтажного.

- Причина - пробит изолятор опоры ЛЭП. На месте работает аварийная бригада МУП "ЖКХ". Температура наружного воздуха на момент аварии была 2 градуса. В связи с аварийной ситуацией на котельной в Кильдинстрое проведено заседание КЧС администрации муниципального образования, на котором принято решение о введении режима "Чрезвычайная ситуация" с 18.00 29 ноября. К месту убыла оперативная группа Главного управления. С 19.15 29 ноября на территории муниципального образования отменен режим "Чрезвычайная ситуация" и введен режим "Повышенная готовность", - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Ситуация была на контроле губернатора. Устранение аварии длилось всю ночь. Как уточнил вице-губернатор Юрий Сердечкин, к 2.30 котельная вышла на необходимые нормативы. Электроснабжение обеспечено к утру - в 6.28 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

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