Министром энергетики и ЖКХ Мурманской области назначен Алексей Лыженков

Алексей Лыженков стал новым министром энергетики и ЖКХ Мурманской области. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о новом назначении в правительстве региона. Министром энергетики и ЖКХ Заполярья стал Алексей Лыженков, который ранее был первым заместителем главы администрации города Мурманска.

- Желаю успехов на новом месте! - отметил глава региона.

Алексей Лыженков трудился в администрации Мурманска на должности первого заместителя главы администрации с 2006 года. До этого с 2002 года был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, председателем комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, а еще ранее - с 1998 года - работал главным инженером на предприятии "Севжилэксплуатация".

А уже экс-министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев переходит на работу в "Мурманэнергосбыт". Напомним: его недавно возглавила Алла Истомина, которая ранее работала в "Мурманскводоканале".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области начался цикл онлайн-мероприятий «ЭТНОestafette». Они посвящены культуре народов, проживающих в Заполярье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru