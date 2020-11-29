Жителей Мурманской области приглашают пройти онлайн тест «Доступная среда»

Проведение мероприятия инициировал проект Академия доступной среды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Заполярья приглашают принять участие в общероссийской онлайн-акции на тему доступной среды и инклюзивного общения и написать тест «Доступная среда».

Тестирование состоится 3 декабря, в Международный день инвалидов. Организаторы отмечают, что результаты тотального теста помогут улучшить доступность среды для инвалидов и услуг.

Проведение мероприятия инициировал проект Академия доступной среды. Среди заданий теста вопросы на тему морально-этических аспектов общения с людьми с инвалидностью, оказания ситуационной помощи и сопровождения, вопросы в области нормативной базы и комплексного подхода в организации доступной среды.

Для участия в тотальном тестировании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта до 3 декабря. Отметим, что в прошлом году в тесте приняли участие более 14 тысяч человек из 72 субъектов России.

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