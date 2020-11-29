Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 ноября 2020 года составило 476 человек

За сутки коронавирус унес жизни четырех человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этих выходных коронавирусная статистика по количеству летальных исходов огорчает уже не так сильно, чем обычно. В субботу, 28 ноября, в Мурманской области было выявлено четверо умерших от опасной инфекции, а 29 ноября - такое же количество. А это вдвое меньше обычных показателей в этом месяце. Напомним: рекорд был зафиксирован 7 и 14 ноября, когда скончались 9 человек. Всего в регионе насчитывается 476 жертв ковида.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 27135 жителей Заполярья. 281 новый случай был выявлен за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск, на втором месте Североморск, а замыкает печальную тройку Белокаменка. У 80-83% госпитализированных болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, 17% - тяжелые больные.

Выздоровели 23438 пациентов, или 85%, из них 242 поправились за минувшие сутки.

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