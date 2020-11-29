Житель Мурманска второй раз победил в "Своей игре"

Виталий Егоров одержал вторую победу подряд.

Пора-пора-порадуемся за наших! Учитель истории из Мурманска и бывший сотрудник "Комсомольской правды"-Мурманск" Виталий Егоров снова радует нас своими успехами в интеллектуальном сражении на НТВ.

Напомним: на позапрошлой неделе наш земляк выиграл в "Своей игре". И вот на этих выходных состоялась новая встреча тех, кто точно знает, что сила в знаниях. Виталий Егоров снова оказался сильнее соперников. Если Даниил Пахомов набрал 6500 очков, а Павел Малышев - 4899, то мурманчанин 22400. И тем самым завоевал себе путевку в финальные игры.

Для Виталия Егорова это уже третья победа в "Своей игре". Первая была 26 августа 2006 года. Также мурманчанин - член команды знатаков "Норманы", которая принимает участие в играх "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг".

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