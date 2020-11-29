В Мурманске снова пропала 17-летняя Алина Кошелева

Алина не в первый раз уходит из дома. Фото: vk.com/murmanspas51

Уже не в первый раз уходит из дома 17-летняя Алина Кошелева из Мурманска. 24 ноября на ушла от дома №144 на проспекте Кольский и перестала выходить на связь с близкими.

Ранее она уже пропадала на прошлой неделе. Родители написали заявление в полицию, к поискам подключились волонтера поисково-спасательного отряда "МурманСпас". При этом в группе отряда Алина подтрунивала над теми, кто волнуется за нее и пытается вернуть домой. И уверяла, что не пропала, хотя место ее положения было не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы, пирсинг в носу.

Была одета: серебристая укороченная куртка, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Алине Кошелевой, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

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