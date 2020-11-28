"Комсомольская правда"-Мурманск" вошла в топ-3 самых посещаемых сайтов Мурманской области

Сайт "Комсомольской правды"-Мурманск" с начала года посетило свыше трех миллионов пользователей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рейтингов много, но стоит ли всем верить? Ведь Мурманская область, например, то попадает в список самых экологически чистых регионов страны, то в топ субъектов с самыми серьезными проблемами в части охраны окружающей среды. Как разобрать, в каком информация достоверна?

Вот и онлайн-платформа prnews.io представил рейтинг Интернет-СМИ Мурманской области. Как пишут наши коллеги из "Nord-News", первое место в этом списке занимает ИА "Severpost.ru" (13,3 миллиона визитов), на втором месте - портал "Hibiny.com" (11,3 миллиона), на третьем месте "ТВ-21" (5,33 миллиона". В топ-10 также попали "Мурманский вестник" (5,31 миллиона), "Би-порт" (3,4 миллиона), "Комсомольская правда" - Мурманск" (3,1 миллиона), "ХибИнформБюро" (2 миллиона), "Вечерний Мурманск" (1,5 миллиона), "Nord-News" (1,3 миллиона), "Аргументы и факты" - Мурманск (625 тысяч).

Правда, откуда сайт взял такие данные - большой вопрос. Если обратиться к данным сайта Liveinternet, то по итогам прошедших 10 месяцев, самый посещаемый сайт Мурманской области - "Hibiny.com" (4 миллиона посетителей), на втором месте - "Severpost.ru" (3,6 миллиона), на третьем - "Комсомольская правда" - Мурманск" (3,4 миллиона).

Ради интереса, наша редакция пыталась связаться с представителями сайта prnews.io (ООО "Б2Блоггер"), но так и не смогла дозвониться, хотя на сайте указано, что работают они ежедневно с 9.00 до 18.00.

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