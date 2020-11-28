Вратарь "Флориды" и сборной России по хоккею Сергеем Бобровским рассказал об отдыхе в Мурманске: "Чувствуешь, что человек — песчинка"

Сергей Бобровский стал чемпионом мира в 2014 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие знаменитости отдыхают в Мурманской области. Кто-то сразу рассказывает об этом в своем Instagram, кто-то обмолвится об этом в интервью. Вот и вратарь сборной России по хоккею, вратарь "Флориды", чемпион мира 2014 года Сергей Бобровский поделился впечатлениями от поездки в Заполярье с журналистами www.championat.com.

- В том же Мурманске круто! Суровый климат, тундра, карликовые березки. Мы были в кемпинге, жили на природе, в палатках. По сути, один на один с природой. Чувствуешь, что человек — песчинка. Природа сильна своей мощью. Баренцево море потрясающей красоты! Ныряли в него после бани. Восемь градусов, я люблю такое (смеется). Покушали свежие морепродукты, поездили на квадроциклах, - рассказал Сергей Бобровский.

Напомним: ранее в Мурманскую область приезжала телеведущая Юлия Барановская, а телеведущая Яна Чурикова и актриса Анастасия Макеева искупались в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

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