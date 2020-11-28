Какой будет Долина Уюта в Мурманске после реконструкции

Первое место в номинации «Профессионалы» завоевал петербургский архитектор Валерий Васильев. Фото: правительство Мурманской области

Весной правительство Мурманской области и Центр городского развития Мурманской области объявили конкурс на проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске. И вот теперь есть и победитель, и представление, как будет выглядеть этот любимый многими уголок отдыха.

Конкурс получился международным, ведь в нем приняли участие архитекторы из России, Канады, Колумбии и Бразилии, Японии. На суд членов жюри прислали свыше 100 работ.

Проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске. Фото: правительство Мурманской области

- Первое место в номинации «Профессионалы» завоевал петербургский архитектор Валерий Васильев. Его проект отличается от смелых и подчас почти фантастических концепций коллег практичностью, рациональностью и ориентацией на реальные потребности местных жителей, - сообщили в Центре городского развития.

Награду Валерий Васильев получил из рук главы региона.

Проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске. Фото: правительство Мурманской области

- Валерий предложил идею благоустройства пустыря рядом с основным комплексом в удобное место для спокойных прогулок в любое время года. По задумке автора, зона отдыха с «кольцом» станет узнаваемым символом города. Поручил нашему министерству градостроительства и благоустройства на основании концепции победителя подготовить проектно-сметную документацию и расчет стоимости, чтобы определить сроки благоустройства этого участка, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Общий призовой фонд конкурса по благоустройству составил 5,8 миллиона рублей.

Проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске. Фото: правительство Мурманской области

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