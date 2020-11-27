Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев: «Никто из врачей, сделавших прививку от коронавируса, не заболел»

Количество доз было ограничено, и в первую очередь привили от COVID-19 медицинских работников - сотрудников областной больницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой осенью в Мурманскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Количество доз было ограничено, и в первую очередь привили от COVID-19 медицинских работников - сотрудников областной больницы. Ведь они работают в красной зоне, и защита им очень нужна.

К первой в мире вакцине от коронавируса можно относиться по-разному, но многие северяне хотят сделать прививку. Когда же это можно будет сделать?

- Пока мы можем ориентироваться только на те сроки, что нам озвучивают на федеральном уровне. Предварительно, массовая вакцинация начнется в декабре, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Сейчас могу сказать, что никто из наших медработников, кто сделал прививку, не заболел. Я знаю, что может быть такое, что человеку сделали первый укол двухфазной вакцины, антитела не успели выработать, и перед вторым уколом он заболел.

Как отметил министр, приобретаемые благодаря «Спутник V» антитела, сопоставимы с теми, что получает переболевший человек.

- Я сам болел коронавирусом, было поражение легких 30%, так что могу с уверенностью сказать, что лучше вакцинироваться, чем полежать в больнице, - добавил Дмитрий Панычев.

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