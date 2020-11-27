Погода в Мурманске и области на 28 и 29 ноября 2020 года: небольшой снег и температура выше климатической нормы

28 ноября в Мурманской области сохранится облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

В регион постепенно приходит полярная ночь, поэтому северяне еще не скоро увидят солнце. Остается надеяться, что этой зимой хотя бы погода будет хорошей. Но что же ожидает жителей Заполярья в ближайшие выходные?

28 ноября в Мурманской области сохранится облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, а в отдельных районах туман и изморось. Ветер юго-западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, при прояснениях -12-17. Днем от 0 до -5, местами до -10. На дорогах гололедица.

- С 28 по 30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

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