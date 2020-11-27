В Мурманской области стартовал фестиваль «Птица Баренц»

В этом году мероприятие пройдет с 27 по 29 ноября. Фото: vk.com/barentsbird

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц» проводится в Мурманской области с 2015 года. Его цель - развитие современного искусства Баренц-региона и поддержка местных инициатив.

В этом году мероприятие пройдет с 27 по 29 ноября. Часть программы состоится в онлайн-формате, а чем-то северяне смогут насладиться вживую.

27 ноября в 16.00 в прямом эфире состоится дискуссия на тему «Арктика - наше общее будущее». С одноименным названием в этот день в Мурманской научной библиотеке откроется выставка, посвященная Арктическому региону с его природными богатствами, традициями коренных народов и перспективами международного сотрудничества.

28 ноября в 14.00 вновь ожидается онлайн-дискуссия, но уже на тему «Устойчивое развитие Северных территорий».

Завершится фестиваль 29 ноября прямой трансляцией музыкального концерта. На нем выступит этно-электронный проект из Карелии «Yarga sound system».

- Кроме того, на протяжении трех дней уикенда организованы показы фильмов режиссеров из Дании, Норвегии и Фарерских островов. Показы пройдут с ограниченным количеством человек и с подключением зрителей онлайн. Фильмы будут показаны в Мурманске, Умбе, Никеле, Заполярном, Кировске и Апатитах, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Полную программу и список мероприятий можно увидеть на официальном сайте фестиваля.

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