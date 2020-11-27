В Кировске женщина-дворник получила ведром по голове и попала в больницу с сотрясением мозга

Буйного дворника задержали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычная потасовка произошла в Кировске между двумя женщинами дворниками на улице Юбилейной. Известно, что дамы сильно поругались, и 44-летняя северянка, не собираясь улаживать конфликт словесно, схватила ведро и ударила им свою 36-летнюю коллегу. Атака была настолько мощной, что без помощи медиков тут не обошлось.

Врачи Апатитско-Кировской городской больницы диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану волосистой части головы. Кировчанку госпитализировали в травматологическое отделение.

Тем временем ее буйную коллегу задержали. Женщина, которая раньше не была судима, дала признательные показания и объяснила полицейским, что причиной столь агрессивного поведения с ее стороны стали неприязненные отношения с коллегой.

- В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Кировчанке теперь может грозить до двух лет лишения свободы.

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