В Мурманской области перекроют часть трассы «Кола»

Северянам стоит быть внимательными на дорогах, чтобы избежать аварий и их последствий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области периодически проводятся дорожные работы. В этот раз водителям Заполярья придется изменить свой маршрут из-за ремонта трассы «Кола», но ненадолго – закроют ее всего на несколько часов.

- 27 и 28 ноября в период с 14.00 до 16.00 на участке реконструкции автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области 1519 - 1547 километры будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ, - сообщает Упрдор «Кола».

Специалисты также просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков в местах производства работ. Северянам стоит быть внимательными на дорогах, чтобы избежать аварий и их последствий.

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