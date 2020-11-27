Жители Мурманской области напишут географический диктант

Участники должны будут ответить на 40 вопросов разной степени сложности за 45 минут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже шестой год в России и за рубежом проводится географический диктант. Проект основан Русским географическим сообществом.

В этом году мероприятие пройдет 29 ноября, а для северян одной из площадок проведения станет Мурманская областная научная библиотека.

Участники должны будут ответить на 40 вопросов разной степени сложности за 45 минут. Первые 10 заданий основаны на общеизвестных фактах из географии, а остальные потребуют большей эрудиции и образного мышления. Стоит отметить, что в этот раз часть вопросов была составлена непрофессиональными авторами. Их предварительно отобрали с помощью народного конкурса.

- Географический диктант в Мурманской областной научной библиотеке состоится 29 ноября в 12:00 в подиум-холле на 4 этаже. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по телефону 45-08-57, - сообщается на сайте библиотеки.

Кроме этого на официальном сайте мероприятия можно будет найти и другие площадки проведения, на которые также необходимо зарегистрироваться заранее.

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