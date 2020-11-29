В Мурманске для собаки Альмы, восстановившейся после истощения, ищут хозяев

Истощение было таким сильным, что собака была похожа на скелет. Фото: «Ищу Человека».

В конце октября 2020 года из центра временного содержания животных в Мурмашах волонтеры забрали собаку по кличке Альма. Она переехала в зоогостиницу в ужасном состоянии. На то, что животное поправится, надежды почти не было. Истощение было таким сильным, что собака была похожа на скелет. Но постепенно она начала восстанавливаться, и спустя месяц стали заметны улучшения.

- Альма заново учится жить. Гуляет на поводке спокойно, не тянет. В туалет ходит строго на улице. Аппетит стал хорошим. С другими животными ведет себя спокойно, - сообщается в группе фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Сейчас волонтеры ищут для Альмы новую семью или желающих взять ее на домашнюю передержку. Северяне, которые любят хвостатых друзей и готовы уделять им свое время, могут обратиться к куратору Юлии Федосеевой по номеру 8 953-307-01-31.

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