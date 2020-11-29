Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

В Мурманске для собаки Альмы, восстановившейся после истощения, ищут хозяев

Желающие также могут взять животное на домашнюю передержку
Александра БУТКО
КомментироватьОставить комментарий
Истощение было таким сильным, что собака была похожа на скелет. Фото: «Ищу Человека».

Истощение было таким сильным, что собака была похожа на скелет. Фото: «Ищу Человека».

В конце октября 2020 года из центра временного содержания животных в Мурмашах волонтеры забрали собаку по кличке Альма. Она переехала в зоогостиницу в ужасном состоянии. На то, что животное поправится, надежды почти не было. Истощение было таким сильным, что собака была похожа на скелет. Но постепенно она начала восстанавливаться, и спустя месяц стали заметны улучшения.

- Альма заново учится жить. Гуляет на поводке спокойно, не тянет. В туалет ходит строго на улице. Аппетит стал хорошим. С другими животными ведет себя спокойно, - сообщается в группе фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Сейчас волонтеры ищут для Альмы новую семью или желающих взять ее на домашнюю передержку. Северяне, которые любят хвостатых друзей и готовы уделять им свое время, могут обратиться к куратору Юлии Федосеевой по номеру 8 953-307-01-31.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Оленегорска похвалил волонтеров, которые выгуливают собак пациентов с коронавирусом. Пока хозяева находятся на домашнем лечении, об их питомцам заботятся добровольцы (Подробности)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Живой уголок