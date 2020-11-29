Жителям Мурманской области предлагают жаловаться на неисправное освещение во дворах

Чтобы отправить заявку на портале «Наш Север», необходимо пройти регистрацию. Фото: nashsever51.ru

Всего за неделю на портале «Наш Север» зарегистрировали 91 сообщение. Большинство из них касались вопросов благоустройства. 16 сообщений поступили от жители Заполярья с жалобами на неисправное освещение во дворах. Из них по 14 сообщениям сейчас проводится работа.

– С приближением полярной ночи уличному освещению уделяется особое внимание. В период, когда солнце не выходит из-за горизонта, оно играет важную роль в жизни города. Поэтому о неисправном освещении во дворах можно и нужно сообщать на «Наш Север», – сказал руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Напомним, чтобы отправить заявку на портале «Наш Север», необходимо пройти регистрацию или войти через учетную запись сервиса «Госуслуги». На стартовой странице необходимо перейти в раздел «Сообщения» и там выбрать раздел «Сообщить о проблеме». После чего откроется форма заявления, которую необходимо заполнить.

Отметим, что на минувшей неделе органы исполнительной власти и местного самоуправления отработали 389 сообщений в социальных сетях. Многие вопросы касались состояния дорог и сферы ЖКХ.

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