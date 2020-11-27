Скелет Левиафана снова установят в Териберке

Бутафорский скелет ветхозаветного чудовища вернут в Териберку. Фото: архив "КП"

В 2013 году в Териберке шли съемки фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Специально для них изготовили скелет огромного кита, который разместили на берегу Баренцева моря в Териберке. После завершения работы над драмой бутафория еще некоторое время полежала в воде, а затем ее выкупил богач из Москвы.

В прошлом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис, тогда еще работавший с приставкой врио, сообщил, что ведет переговоры по возвращению скелета в Териберку. И это удалось сделать!

- Мы нашли скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма "Левиафан". Спасибо нашим коллегам из Правительства Москвы. В ближайшие два месяца перевезем в Териберку всю конструкцию. Уверен, она станет еще одним местом притяжения северян и туристов, - сообщил Андрей Владимирович на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

Напомним: в свое время северяне готовы были даже скинуться, чтобы выкупить левиафана. Собрать надо было "всего" 150 тысяч рублей.

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