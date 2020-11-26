Погода в Мурманске и области на 27 ноября 2020 года: до -14 и небольшой снег

27 ноября в Мурманской области ожидается переменная облачность с небольшим снегом. В отдельных районах будут туман и изморось. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье наступила настоящая зима, но для северян холода привычны. Пройтись по хрустящему снегу, подышать свежим воздухом, а потом дома согреться теплым чаем – неплохой способ поднять себе настроение перед скорым наступлением полярной ночи.

27 ноября в Мурманской области ожидается переменная облачность с небольшим снегом. В отдельных районах будут туман и изморось. Ветер слабый переменных направлений. Ночью температура воздуха от -6 до -11 градусов, при прояснениях -15-20. Днем от -2 до -7, местами -9-14. На дорогах все еще возможна гололедица.

- 27-28 ноября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, ожидается преобладающая температура воздуха -3-8 градусов при прояснениях -9-14, - поделились в гидрометцентре Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аэропорту «Мурманск» не обнаружено ни одного «антимасочника». Администрация Кольского района и сотрудники ОМВД провели рейд по соблюдению масочного режима (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru