Скорая помощь в Мурманской области не укладывается в норматив по неотложным вызовам

Мурманская область не стала исключением, медработников мало, а работы стало в разы больше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нагрузка на систему здравоохранения в России сейчас идет огромная, почти как во время войны. Хотя мы и так воюем, только не человек с человеком, а человек с вирусом.

Мурманская область не стала исключением, медработников мало, а работы стало в разы больше. Во время парламентского часа в Мурманской областной Думе депутаты спросили министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, справляется ли система с трудной задачей и надо ли паниковать.

- Паниковать в любом случае не надо. Паника - это то зло, которое все наши совместные усилия сводит на нет. Скорая оказывается в первую очередь помощь при экстренном состоянии – это угроза жизни, когда человек без сознания, задыхается, серьезные травмы, ДТП, отравление. По нормативу, к таким пациентам скорая должна приехать за 20 минут. Сейчас 97-98% по всем таким вызовам бригады укладывают в срок, время доезда составляет 14 минут. Норматив по неотложной помощи - три часа, к сожалению, сейчас скорая приезжает в среднем за 3,5 часа, - сообщил Дмитрий Вячеславович.

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