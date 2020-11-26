Названа дата завершения ремонта моста в Териберке

На сегодняшний день рабочие завершили ремонт русловой и промежуточных опор, завершаются ремонтные работы на береговых опорах. Фото: gov-murman.ru

Летом шла активная дорожная кампания, в том числе начали приводить в порядок автоподъезд к Териберке и мост в самом поселке. Подрядчик назвал дату завершения ремонта моста. По словам представителей подрядчика УК «МДУ», все оставшиеся работы должны завершить до 7 декабря вне зависимости от погоды.

Такие данные были озвучены во время рабочего визита в Териберку вице-губернатора Юрия Сердечкина. В частности от проинспектировал ход ремонта автодорожного моста, который был построен в 1995 году.

На сегодняшний день рабочие завершили ремонт русловой и промежуточных опор, завершаются ремонтные работы на береговых опорах. Восстановление пролетных строений выполнено на 85%. Продолжается устройство линии освещения.

Чтобы рабочие могли продолжать трудиться в зимнее время на объекте есть необходимые материалы, газовые и дизельные горелки, тепляки.

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