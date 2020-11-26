Информационное табло заработало на автоподъезде к Териберке

Отметим, что информационное табло на подъезде к Териберке уже третье по счету на дорогах региональной собственности Кольского района. Фото: gov-murman.ru

Информационное табло с данными о погодных и дорожных условиях заработало на автоподъезде к Териберке. Пока оно подключено к источнику бесперебойного питания. Но уже на следующей неделе запланировано его техническое присоединение к основной линии электроснабжения.

– Информирование является важным аспектом в обеспечении безопасного движения на региональных трассах. Очень часто люди в зимний период выезжали на эту дорогу, не зная, что она переметена. Табло предупредит, если движение дальше невозможно, – отметил во время своего рабочего визита на Териберке вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Отметим, что информационное табло на подъезде к Териберке уже третье по счету на дорогах региональной собственности Кольского района. Одно табло установлено на 32-ом километре автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС, второе – на выезде из Туманного.

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