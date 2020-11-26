Глава Роспотребнадзора по Мурманской области: «Вспышку коронавируса в Белокаменке победили быстрее, чем грипп»

Сейчас ситуация в Белокаменке стабилизировалась. Фото: gov-murman.ru

Белокаменка уже давно не на первом месте по числу заболевших коронавирусом. Еще весной ситуация на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений была самой напряженной в регионе и вызывала серьезные опасения.

Сейчас ситуация в Белокаменке стабилизировалась. Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, какими усилиями этого удалось добиться.

- Мы преодолели ситуацию в три инкубационных периода, тогда как для гриппа обычно надо 5-6 инкубационных периодов. Были предприняты колоссальные усилия, тогда еще не были развернуты койки, - сообщила Лена Лукичева. - Сейчас пик заболеваемости выше, чем летом. Если во время очага в Белокаменке мы делали по 100 тестов в день, то сейчас 5600 тестов. Тестирование прошли 525 тысяч жителей Мурманской области. Причем 51% тестируется в порядке скринингового отслеживания, например, мы еженедельно проверяем медицинских работников.

Что радует, в регионе сейчас не превышен коэффициент распространения: он должен быть на уровне единицы, такой показатель сейчас и есть в субъекте. Это говорит о том, что ситуация находится под контролем.

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