Депутат Мурманской областной Думы, лечившийся от коронавируса в Апатитах, пожаловался на больничную еду

Народные избранники благодарят медработников за их нелегких труд. А также делают замечания по некоторым нюансам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые депутаты Мурманской областной Думы переболели коронавирусом, поэтому смогли на своем примере посмотреть, как работает заполярная система здравоохранения, на которую давит ковид.

Народные избранники благодарят медработников за их нелегких труд. А также делают замечания по некоторым нюансам. Например, Алексей Игумнов лечился от коронавируса в Апатитско-Кировской ЦГБ. И если к работе врачей у него претензий нет, то вот к еде...

- По качеству вопросов нет, было вкусно, а вот по количеству. Рацион скудный, отсутствуют овощи и фрукты. Еды не хватает, всем больным носят передачки, холодильник в отделении заполнен до отказа. На такой еде процесс выздоровления не идет, - сообщил депутат.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что это первая жалоба на лечебное питание в ковидных станционарах. И пообещал, что вместе с руководством Апатитско-Кировской ЦГБ разберется в ситуации.

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