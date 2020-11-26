Во время парламентского часа в Мурманской областной Думе рассказали о судьбе госпиталя в Мурмашах

Некоторое оборудование в госпитале было уникальным, например, компьютерный томограф - его сейчас перевезли в больницу Оленегорска. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В начале июня в Мурмашах по поручения президента открыли быстровозводимый ковидных госпиталь, правда, он не принял ни одного пациента.

Что же сейчас происходит с госпиталем, волнует многих северян. Есть они и у депутатов Мурманской областной Думы. Поэтому на парламентском часе во время очередного заседания 26 ноября они не могли не спросить представителей правительства региона об одном из самых обсуждаемых медучреждений области.

- К счастью, не пришлось задействовать этот госпиталь, так как с Белокаменкой мы справились, ситуация выправилась. Госпиталь – это имущественный комплекс, который включает внешние конструкции и оборудование. Сейчас все оборудование уже задействовано на развернутых ковидных койках, а внешние конструкции постепенно сворчаиваем, они будут храниться в резерве, - сообщила первый заместитель губернатор Мурманксой области Оксана Демченко.

Также сейчас идет сверка документов по госпиталю для подписания необходимых бумаг по приемке. Как уточнили в правительстве региона, изначальная стоимость госпиталя в Мурмашах была почти миллиард рублей, но потом она была снижен.

Некоторое оборудование в госпитале было уникальным, например, компьютерный томограф - его сейчас перевезли в больницу Оленегорска.

- Всего в госпитале было около 10 тысяч единиц оборудования. В том числе 11 анализаторов биохимического и кислотно-щелочного состояния, 2 палатных рентгена, 22 транспортируемых ИВЛ и 2 стационарных, 200 "банок Боброва", 2 аппарата искусственной почки, 2 кислородные станции, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Также он сообщил, что планируется закупить еще 350 кислородных концентраторов.

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