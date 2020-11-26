В Мурманской области опекуны недееспособных граждан, которые не являются их родственниками, будут получать 17 тысяч рублей в месяц

Если опекун возьмет несколько подопечных, то будет получать такую сумму за каждого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Мурманской областной Думы рассмотрели важный законопроект, который касается поддержки недееспособных граждан, которым уже исполнилось 18 лет.

- Сейчас в нашем регионе живет 2272 недееспособных совершеннолетних гражданина, большая часть из которых находится под опекой социальных учреждений, осуществляющих работу в стационаре. При этом есть одинокого проживающие недееспособные, и вопрос об их дальнейшей судьбе и устройстве в социальные учреждения и медицинские организации – непростая история. Мы изучили опыт других регионов, и в ряде есть положительный опыт возмездной помощи лицами, которые не состоят в родственной связи с теми, за кем ухаживают, - сообщил министр труда и социального развития Заполярья Сергей Мякишев.

Благодаря изменению в региональном законодательстве, теперь за недееспособными совершеннолетними гражданами смогут ухаживать не родственники, таким опекунам будет выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение в 17 тысяч рублей. Если опекун возьмет несколько подопечных, то будет получать такую сумму за каждого. Если за одним человеком будет ухаживать несколько лиц, то 17 тысяч будут делиться между ними в равных долях.

Всего в Мурманской области 95 человек, которым нужны такие опекуны, из бюджета на эти цели надо выделить почти 19,4 миллиона рублей.

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