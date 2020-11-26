Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Мурманской области опекуны недееспособных граждан, которые не являются их родственниками, будут получать 17 тысяч рублей в месяц

Заполярье решило перенять позитивный опыт других регионов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Если опекун возьмет несколько подопечных, то будет получать такую сумму за каждого.

Если опекун возьмет несколько подопечных, то будет получать такую сумму за каждого.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Мурманской областной Думы рассмотрели важный законопроект, который касается поддержки недееспособных граждан, которым уже исполнилось 18 лет.

- Сейчас в нашем регионе живет 2272 недееспособных совершеннолетних гражданина, большая часть из которых находится под опекой социальных учреждений, осуществляющих работу в стационаре. При этом есть одинокого проживающие недееспособные, и вопрос об их дальнейшей судьбе и устройстве в социальные учреждения и медицинские организации – непростая история. Мы изучили опыт других регионов, и в ряде есть положительный опыт возмездной помощи лицами, которые не состоят в родственной связи с теми, за кем ухаживают, - сообщил министр труда и социального развития Заполярья Сергей Мякишев.

Благодаря изменению в региональном законодательстве, теперь за недееспособными совершеннолетними гражданами смогут ухаживать не родственники, таким опекунам будет выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение в 17 тысяч рублей. Если опекун возьмет несколько подопечных, то будет получать такую сумму за каждого. Если за одним человеком будет ухаживать несколько лиц, то 17 тысяч будут делиться между ними в равных долях.

Всего в Мурманской области 95 человек, которым нужны такие опекуны, из бюджета на эти цели надо выделить почти 19,4 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска выиграла суд у салона красоты за сожженные волосы. После процедуры женщине пришлось срезать 15 сантиметров поврежденных волос (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru