Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 ноября 2020 года составило 460 человек

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирусом заболели 26302 человека, 277 человек заразились за 24 часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Мурманской области каждый день забирает жизни. По данным оперативного штаба по коронавирусу при правительстве Мурманской области от 26 ноября, за последние сутки ковид остановил сердца еще восьми пациентов. Общее число его жертв достигло 460 человек.

В ноябре это уже шестой день, когда за сутки умирает восемь человек. Также два дня - 7 и 14 ноября - фиксировали по девять жертв.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирусом заболели 26302 человека, 277 человек заразились за 24 часа. При этом выздоровели уже 22444 человека.

Напомним: в регионе увеличивается число тяжелых пациентов. Также в правительстве Мурманской области следят за наличием противовирусных препаратов в аптеках, так как сейчас в ряде регионов наблюдается дефицит популярных лекарств от ОРВИ и коронавируса.

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