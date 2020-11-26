Пьяный житель Мурманска не выпускал из квартиры компьютерного мастера из-за удаленных фото

Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы. Фото: unsplash.com/

Компьютерному мастеру из Мурманска попался довольно жуткий клиент. Отправляясь к нему для наладки техники, мужчина совсем не подозревал о том, что выйти из квартиры сможет только благодаря правоохранителям...

Как было установлено в ходе расследования, вечером 18 августа 40-летний ранее не раз судимый мурманчанин, пригласил к себе домой малознакомого молодого человека, с которым договорился о переустановке операционной системы на компьютере за оплату.

- После проведения указанных работ с компьютера были удалены файлы, в том числе фотографии. Хозяин квартиры, будучи уже пьяным, был недоволен пропажей снимков и два часа удерживал мастера, не отпуская его домой. Освободить последнего смогли лишь сотрудники полиции, прибывшие ночью по вызову его друзей, которым "заложник" сообщил о сложившейся ситуации в социальной сети, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением". Теперь мужчину ждет суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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