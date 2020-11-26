Ледокол "Арктика" завершил проводку судна "Сияние Севера"

Ледокол "Арктика" выполняет первый рабочий рейс. Фото: пресс-служба "Атомфлота"

В октябре головной ледокол проекта 22220 "Арктика" торжественно приняли в состав "Атомфлота", а 14 ноября он вышел в первый рабочий рейс. Тогда же СМИ отследили, что "Арктика" через четыре дня вернулась в порт-приписки в Мурманск.

В "Атомфлоте" уточнили, что 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна.

Сейчас первый рабочий рейс атомохода продолжается. Первым судном, которое он взял на проводку, стало "Сияние Севера": 23 ноября ледокол начал сопровождение на входе в Обскую губу, а 24 ноября завершил его в порту Сабетта.

- Первый заход головного универсального атомного ледокола "Арктика" в

Обскую губу продемонстрировал эффективность работы судна на морском канале. Отличные маневренные характеристики, осадка атомохода позволяют ему гарантированно обеспечивать безопасные ледокольные проводки на одном из самых интенсивных судоходных участков Севморпути. Обращаю внимание, что в первом рабочем рейсе проводится обкатка ледокола нового поколения. Экипаж только в работе может выявить и устранить механические недочеты. Это обычный процесс, который происходит при вводе в эксплуатацию любого судна. Экипаж узнает возможности ледокола, привыкает к нему, - сообщил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.

Первый рабочий рейс продлится около трех недель.

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