На центральной площади Мурманска 5 декабря зажжет огни главная новогодняя елка региона

Ель традиционно украсят цветными шарами, звездами и гирляндами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый год на Пяти Углах в столице Заполярья устанавливают один из важных символов Нового года – елку. Вместе с ней в центре Мурманска появляются и другие украшения. В 2020 году обновленное праздничное оформление будет готово к 5 декабря.

Ель традиционно украсят цветными шарами, звездами и гирляндами. Рядом с ней установят трех светодиодных оленей, один из которых ростом 7 метров. Впервые появятся декоративные свечи и золотые светильники.

Центральный сквер сможет привлечь внимание жителей области работой светодиодного фонтана. Кроме этого для маленьких северян рядом с детской площадкой установят 12-метровую елку.

- Подарком для детей станут фигуры героев мультфильма «Смешарики» – Крош, Нюша, Пин и Лосяш. Ребята смогут сфотографироваться с любимыми персонажами, а также познакомиться с технологией дополненной реальности, которая позволяет просматривать виртуальный контент с помощью камеры обычного смартфона. Можно будет играть в увлекательные игры, делать забавные фотографии и делиться ими в социальных сетях, - сообщает министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Улицы Самойловой и Воровского украсят светодиодными консолями, перетяжками и световым потолком, которые дополнят праздничную атмосферу столицы Заполярья.

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