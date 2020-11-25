В Мурманской области пес, которого два года назад изрезали хозяева, ищет новую семью

С помощью неравнодушных северян для Барсика удалось собрать необходимую сумму на операцию, и сейчас он снова полон жизни. Фото: vk.com/murmandogs

Среди безответственных хозяев часто встречаются те, кто готов просто так выбросить животное на улицу. Но происходят и более страшные истории.

Так, в июне 2018 года в Мурманске на улице Достоевского в одной из квартир жилого дома обнаружили собака в ужасном состоянии. Пса по имени Барсик изрезали ножом собственные хозяева. После звонка соседей питомца забрала служба спасения. В то время надежды на хороший исход не было.

С помощью неравнодушных северян для Барсика удалось собрать необходимую сумму на операцию, и сейчас он снова полон жизни.

- На данный момент Барсик находится на передержке в мини-приюте «Дача». Он очень изменился, его шрам зарос шерстью, набрал вес, все понимает с полуслова, умный, веселый, неунывающий. Преданней собаки не найти, отлично ладит с другими животными. Кастрирован и привит, - сообщается в группе фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Стать новым хозяином сильного и неунывающего пса можно, обратившись к его кураторам Елене Токмачевой (8 908 607 35 19) или Наталье Каргиной.

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