Ночью около библиотеки в Мурманске бродила лиса

Похоже, лисичка искала еду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни для кого не секрет, что дикие животные любят заглядывать в людские угодья в поисках чего-нибудь вкусненького. Так, ночью 25 ноября в областном центре, около модельной библиотеки на улице Шабалина, прохожие засняли на видео лисицу. Вряд ли плутовка пришла почитать "Колобка", зато явно бы не отказалась им перекусить.

- 3 часа ночи, Мурманск. Ничего необычного. Просто лиса, бегающая по дворам, - с иронией отметила в паблике "Мурманск" местная жительница Дарья Щепелина.

Лисичка, которая, по всей видимости, искала чем бы полакомиться, умилила северян.

- Какая прелесть! Буду внимательнее там смотреть, может, тоже увижу ее. Пока только белочками любовалась, - поделилась эмоциями в комментариях Наталья Измайлова.

Северяне отметили, что тоже недавно видели рыжих красавиц - одна пробегала на Ленинградском шоссе, а другая частый гость в Росляково.

Напомним, что специалисты крайне не рекомендуют подкармливать диких зверей, а особенно лисиц, которые могут быть переносчиком бешенства.

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