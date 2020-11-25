В Мурманской области станет доступна электронная виза для иностранных граждан

Для того, чтобы пересечь границы России, иностранцам нужно будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России с 1 января следующего года станет доступна электронная виза для граждан 52 стран. Нововведение будет действовать на территории всей страны, а, значит, и в Мурманской области. Действие документа рассчитано на 60 дней с момента получения, но путешествовать по ней иностранные туристы смогут не более 16 суток.

Оформить электронную визу можно на специальном сайте МИД России или в мобильном приложении. Воспользоваться ею можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для этого не потребуется как-либо документов, подтверждающих цель путешествия. Иностранным гражданам нужно будет только заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить консульский сбор в размере 40 долларов. Оформление займет не более 4 дней, после чего придет уведомление.

- Введение единой электронной визы для всей нашей страны создаст привлекательные условия для иностранного туриста, обеспечит восстановление и дальнейший рост туристического потока после снятия действующих ограничений, а регионам позволит увеличить конкурентоспособность, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Для того, чтобы пересечь границы России, иностранцам нужно будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревел-блогер привлекает туристов на отдых в Мурманскую область. А путешественница из Москвы рассказала, сколько потратила на отпуск в Заполярье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru