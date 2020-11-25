Жительница Оленегорска изрезала своего знакомого ножом

На северянку завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В зале суда подсудимая признала свою вину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В одном из гаражей Оленегорска 36-летняя северянка проводила время за распитием алкоголя вместе со своим знакомым. Спустя некоторое время между мужчиной и женщиной завязался конфликт на фоне личной неприязни. Во время ссоры злоумышленнице под руку попался нож, которым она несколько раз ударила потерпевшего в живот.

На северянку завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В зале суда подсудимая признала свою вину.

- Суд, учитывая мнение государственного обвинителя и все обстоятельства совершенного преступления, признал подсудимую виновной в совершении преступления. С учетом данных о личности злоумышленницы, ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщает прокуратура Мурманской области.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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