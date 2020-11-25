В Мурманске проходит бесплатная выставка 225 почтовых открыток с рисунками Сергея Еремкина

Основной темой работ художника остается северная природа, животные, города Мурманской области и церкви. Фото: Личный архив.

С 24 по 28 ноября в Мурманске проходит выставка работ заполярного художника Сергея Еремкина. Вход на мероприятие бесплатный, поэтому каждый житель города имеет возможность сфотографироваться на фоне невероятно большого количества открыток. Всего их 225 штук, и это не случайно, потому что таким образом автор хочет прославить родной край.

- Я хочу попасть в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы там упоминались Мурманск и Заполярье. Для этого я и решил сделать выставку, на которой собрал самое большое количество открыток в одном месте, - рассказал «КП» Сергей Еремкин.

Основной темой работ художника остается северная природа, животные, города Мурманской области и церкви. По словам автора, для него важно, чтобы любой турист, будь то иностранец или россиянин, смог увезти открытки к себе на Родину и оставить память о Севере.

Выставка расположена на арт-площадке «Фабрика идей» на улице Воровского, 13. Посетить ее можно ежедневно с 11.00 до 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На центральной площади Мурманска 5 декабря зажжет огни главная новогодняя елка региона. В этом году праздничное дерево украсили по-новому (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru