В Мурманской области среди взрослых превышен эпидпорог по ОРВИ

Сейчас эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения Мурманской области превышен. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус, конечно, главная болезнь этого года, но другие-то недуги никуда не делись. И осенью и зимой врачи каждый год сталкиваются с тем, что северяне часто болеют ОРВИ и гриппом.

Сейчас эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения Мурманской области превышен. Об этом сообщили санитарные врачи. По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов, заболеваемость обусловлена не гриппозными респираторными вирусами.

- Вирусы гриппа на территории области не циркулируют, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

В преддверии нового эпидсезона сотрудники управления напоминают жителям региона о необходимости вакцинации против гриппа. В 2020 году вакцинации против гриппа подлежит 393 231 человек – это 60% от общей численности населения области. Профилактика остается важной. Врачи напоминают о то, что следует регулярно мыть руки и дезинфицировать их.

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