В Мурманской области стартовал ежегодный благотворительный марафон «Добрый Североморск»

Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» уже поддержало проект. Фото: vk.com/club118734639

В Североморске стартовал ежегодный благотворительный марафон «Добрый Североморск». Жителей региона приглашают присоединиться к акции и подарить детям праздник.

Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» уже поддержало проект. Его представители проведут различные творческие мастер-классы, а собранные за участие средства передадут для покупки подарков детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации из-за ковида.

Известно, что подарки детям будут вручать сказочные Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщают организаторы, любой желающий может присоединиться к акции и передать для ребят игрушки, раскраски, краски, сладкий подарок. С информацией по проведению мастер-классов и новостями о марафоне можно ознакомиться в группе Североморского отделения Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала за партой с ручкой, а потом в поликлинике с термометром. Как студенты помогают медработникам в пандемию коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru