В Мурманской области мужчина ударил собутыльника, испугался, что убил его и поэтому поджег

Как уточнили в СУ Следственного комитета региона, обвиняемый перенес тело из бани в сторожевой домик. Фото: МВД по Мурманской области.

На прошлой неделе стало известно, что недалеко от дороги Кола - Лотта (117-й километр) в сгоревшем доме нашли тело мужчины. Изначально сообщалось, что мужчин в домике было двое, и позже выяснилось, что участников этой драмы действительно было два. Только один - жертва, другой - нападавший.

Сторожка находится далеко от жилых домов - на совхозных полях. В тот день в бане рядом с нежилым помещением выпивали 47-летний бездомный и 25-летний ранее судимый житель Туломы, который находился в федеральном розыске.

- Он рассказал оперативникам, что во время застолья у них произошел конфликт, подозреваемый ударил оппонента, после чего последний упал на пол и больше не подавал признаков жизни. Испугавшись за содеянное, 25-летний мужчина решил скрыть следы преступления и поджег строение с телом мужчины. После чего скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Как уточнили в СУ Следственного комитета региона, обвиняемый перенес тело из бани в сторожевой домик. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области вынесли приговорю начальнику отдела таможни, который прослушивал коллегу. Обвиняемый установил скрытый микрофон в кабинете коллеги (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru