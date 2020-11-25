Смертельное ДТП под Оленегорском: столкнулись Geely и "ВАЗ", погиб водитель отечественного авто

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: скрин

К сожалению, иногда ДТП заканчиваются трагическими последствиями, а не удачным спасением. Так, 25 ноября стал последним днем для водителя "ВАЗа" - он попал в страшную аварию между Мончегорском и Оленегорском.

- По предварительной информации, в 9.30 минут, в районе 1281 километра автодороги Р-21 "Кола" (Оленегорский район) произошло столкновение двух автомобилей - Geely и "Ваз". В результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте, водитель и пассажир Geely бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманске столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали. Авария произошла на проспекте Кольском.

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