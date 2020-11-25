В Мурманской области вынесли приговорю начальнику отдела таможни, который прослушивал коллегу

В отношении бывшего начальника отдела возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Почти шпионская история произошла в Мурманской области в таможне. Там уже бывший начальник отдела таможни решил получить незаконным способом информацию, которая для него не предназначалась.

- В период с января по октябрь 2017 года мужчина, находясь на работе, изготовил и установил микрофон в пожарный датчик кабинета одного из руководителей Мурманской таможни с целью негласного получения информации, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной прокуратуры.

В отношении бывшего начальника отдела возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

- С участием государственного обвинителя Мурманской транспортной прокуратуры суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по противодействию коррупции Мурманской таможни. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысячи рублей, - уточнили в ведомстве.

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