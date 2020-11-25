ДТП в центре Мурманска: водитель Skoda врезался в SsangYong и снес светофор

Что стало причиной аварии - не известно. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

25 ноября в центре Мурманска произошла авария, из-за которой пострадал не водитель или пассажиры, а светофор.Так что пешеходы временно остались без "регулировщика движения".

- На проспекте Ленина в Мурманске произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля SsangYong и автомобиля Skoda. Последняя иномарка от удара вылетела на тротуар и сбила светофор. В данном ДТП пострадавших нет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас автовладельцам стоит быть предельно внимательными на дорогах, ведь кругом коварная гололедица.

Напомним: 24 ноября в Мурманске произошло серьезное ДТП на проспекте Кольском - там столкнулись четыре автомобиля и два человека пострадали. В этот же день на трассе Р-21 "Кола" микроавтобус при обгоне врезался в фуру, пострадал один человек. Грузовая машина съехала в кювет и перевернулась.

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