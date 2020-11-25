В Мурманской области капитана-кранмейстера осудили за мошенничество

Мужчине предстоит выплатить 70 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ленинский районный суд Мурманской области вынес приговор по делу капитана-кранмейстера, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, мужчина, желая улучшить материальное благосостояние своего отца, который работал в его подчинении, внес в журнал учета рабочего времени ложные сведения. В частности он указал, что последний выходил на работу с 12 по 19 августа и 11 октября 2020 года. В то время как тот фактически не работал. Ложные данные были учтены при начислении заработной платы.

– Впоследствии довольствующим финансовым органом необоснованно было выплачено более 17 тысяч рублей, – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

Рассмотрев материалы дела, Ленинский районный суд Мурманской области, учтя раскаяние обвиняемого в содеянном, добровольное возмещение государству причиненного ущерба и наличия на иждивении малолетних детей, назначил наказание в виде штрафа. Мужчине предстоит выплатить 70 тысяч рублей.

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