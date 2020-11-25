В Мурманске на детскую площадку и к школе №23 утекли канализационные воды

В колодце произошел засор. Фото: Елена Шарова.

Жильцам домов на Лыжном проезде в Мурманске на днях пришлось наблюдать из окон далеко не самую прекрасную картину. Из канализационного люка "вышли" на поверхность сточные воды и потекли на детскую площадку и к школе №23. Запах, наверняка, стоял неописуемый.

- Практически каждую неделю течет канализация из колодца. Аварийка приезжает, но хватает ненадолго - опять начинает течь, - пожаловалась на неприятную ситуацию местная жительница Елена Шарова в паблике "Мурманск ДТП ЧП". .

Как удалось выяснить "КП", на люке стоял автомобиль, из-за которого нельзя было заняться устранением проблемы.

- Из-за машины не было доступа для проведения работ. Но уже вечером 21 ноября, когда транспорт убрали, специалисты приступили к устранению засора. Конечно, там успели скопиться сточные воды, которые уходили через верх. Сейчас ситуация нормализовалась, - рассказал "КП" и.о начальника цеха водопроводно-канализационных сетей "Мурманскводоканала" Сергей Выдрин, - Мы всегда стараемся оперативно реагировать. Если инцидент повторится, займемся плановой проверкой. Сейчас мы поставили этот адрес на дополнительный контроль.

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