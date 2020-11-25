Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 ноября 2020 года составило 452 человека

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирусом заболели 26025 человек, 280 зараженных выявили за последние сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба по коронавирусу при правительстве Мурманской области за 25 ноября, в регионе число летальных случаев от коронавируса составляет уже 452 человека. За последние сутки умерли семь человек.

Четыре дня подряд - с 19 по 22 ноября - в Мурманской области ежесуточно умирало по восемь человек. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, в Заполярье выросло число тяжелых пациентов, таковых уже 17%. При этом сохраняется высокий процент выздоровевших - 84%, что выше показателя по России.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирусом заболели 26025 человек, 280 зараженных выявили за последние сутки. В медицинских учреждениях региона продолжают разворачивать ковидные койки, в том числе с кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, так как по поручению правительства региона должен быть резерв таких мест для госпитализации.

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